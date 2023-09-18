“وزير الطاقة”: نريد أن نكون “حذرين”

شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أن أسواق الطاقة العالمية يجب أن تركز على أمن الطاقة، وأن وكالة الطاقة الدولية انتقلت من جهة متوقعة للسوق إلى ناشطة سياسية.
وأضاف خلال حديثه في المؤتمر العالمي للنفط بكندا أن سلوك منظمة أوبك حميد ولا يختلف عن تصرفات البنك المركزي، مضيفاً أن المنظمة لا تستهدف الأسعار، بل تستهدف تقلبات الأسعار.
وأكد أنه في منظمة أوبك نريد أن نكون استباقيين وحذرين، مدافعا عن تخفيضات “أوبك ” لإمدادات سوق النفط، بأن أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات، وأن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم. وفق “أخبار 24”.
وتحدث الأمير عبدالعزيز خلال المؤتمر عن كون الأسواق المستدامة الركيزة الأساسية لأمن الطاقة، وأن العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط، وأن هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.