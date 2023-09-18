“اجتذاب” سعودي لـ”تسلا”

تجري المملكة مباحثات مع شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية؛ لإقامة مصنعٍ لها في المملكة، حسبما أوردت تقارير صحافية أمريكية.
وأوضحت التقارير الأمريكية، أن المملكة تحاول اجتذاب شركة “تسلا” عن طريق منحها حق شراء كميات معينة من المعادن والفلزات التي تحتاجها من دول أخرى، تشمل الكونغو الديمقراطية.
وتتضمن أحد المقترحات التي تدرسها المملكة في الوقت الراهن، تقديم تمويل لشركة “ترافيجورا” العملاقة لتجارة السلع الأولية؛ من أجل تنفيذ مشروع للكوبالت والنحاس في الكونجو، من شأنه أن يساعد في تزويد مصنع “تسلا” المحتمل بالإمدادات اللازمة.
وتملك “تسلا” في الوقت الراهن 6 مصانع، وتعكف حاليًا على تشييد السابع في المكسيك؛ بهدف توسيع وجودها العالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفها المتمثل في بيع 20 مليون سيارة سنويا بحلول عام 2030. وفق “أخبار 24”.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أكبر مستثمر في مجموعة “لوسيد” المصنعة للسيارات الكهربائية، والتي تسعى لمواجهة هيمنة “تسلا” على القطاع.