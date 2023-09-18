تراجع “المؤشر” رغم ارتفاع “الأداء”

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم (الاثنين) تراجعه لليوم الثاني ليصبح على بعد نقاط معدودة من كسر حاجز مستوى 11 ألف نقطة هبوطاً، جاء ذلك رغم ارتفاع معدلات الأداء التي تشمل كمية وقيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة مقارنة بجلسة أمس.
وفشل المؤشر في تعويض خسارته أمس، ليواصل الخسائر وينهي جلسة اليوم متراجعاً إلى مستوى 11036.04 نقطة في مقابل 11104.15 نقطة ليوم أمس، بتراجع قدره 68.11 نقطة بنسبة 0.61 %، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 558 نقطة نسبتها 5.32 % عند المقارنة بنهاية تعاملات 2022 البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة 40 % إلى 5.64 بليون ريال، في مقابل 4 بلايين أمس، وصعدت الكمية المتداولة 38 % إلى 205 ملايين سهم، في مقابل 148 مليوناً لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة 41 % إلى 454 ألف صفقة في مقابل 322 ألفاً، تراجع معها متوسط الصفقة إلى 450 سهما في مقابل 459 سهماً بنسبة تراجع 2 %.
وسجلت أسهم 176 شركة تراجعاً في أسعارها من أصل 228 شركة جرى تداول أسهمها في جلسة اليوم، بينما ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، واستقرت أسهم 11 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.211 تريليون ريال (2.99 تريليون دولار) بزيادة 93 مليون ريال (25 مليون دولار) نسبتها 0.001 %
وبالنظر لأبرز الأسهم الرابحة في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم أنابيب السعودية السوق بعد ارتفاع سعره 5.14 % وصولا إلى 36.80 ريال من تداول 2.1 مليون سهم، تلاه سهم مجموعة صافولا بزيادة 3.65 % إلى 36.90 ريال من تداول 1.1 مليون سهم، ثم سهم أسمنت الجنوب بزيادة 3.46% الى 46.35 ريال.
في المقابل تكبد سهم ولاء أكبر خسارة في السوق بلغت 9.98 %، إلى 17.14 ريال من تداول 3.36 مليون سهم، تلاه سهم عذيب للاتصالات بخسارة 6.68 % إلى 123 ريالاً من تداول 2.02 مليون سهم.
وواصل سهم أرامكو السعودية تصدره السوق لجهة السيولة المتداولة التي بلغت 554 مليون ريال، ارتفع سعره خلالها 0.29 % الى 34.20 ريال، تلاه سهم الراجحي بسيولة 358 مليون ريال، تراجع سعره خلالها الى 69.60 ريال بتراجع 1.42 ريال. وفق “أخبار 24”.
أما عن أداء السوق الموازية فنجد مواصلة مؤشرها (نمو حد أعلى) تراجعه في نهاية جلسة اليوم بنسبة 2.20 % تعادل 502 نقطة، هبوطاً إلى 22289.72 نقطة، في مقابل 22791.81 نقطة، ارتفعت معها السيولة المتداولة في السوق الموازية 10% الى 25 مليون ريال في مقابل 23 مليونا، وتراجعت الكمية المتداولة إلى 813 ألف سهم، بتراجع 25 %، نُفذت من خلال 2884 صفقة بزيادة 3.3 %.