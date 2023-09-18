تأهيل 15 قيادية “لوجستية” بسنغافورة

أطلقت الأكاديمية السعودية اللوجستية، المرحلة الثانية من برنامج تطوير قياديات المستقبل في القطاع اللوجستي، لتأهيل وتمكين 15 قيادية في سنغافورة، وذلك بالشراكة مع أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية (SCALA).
ويتضمن البرنامج أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء؛ للتعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات وحضور ورش العمل المصممة خصيصًا مع أهم القيادات النسائية في القطاع اللوجستي.
وحرصت الأكاديمية على الاستمرارية في توفير برامج تدريبية نوعية لتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي، حيث يعد أهم مخرجات البرنامج التدريبي هو تطوير المهارات القيادية من خلال تعزيز قدراتهم القيادية، وتعلم تقنيات الاتصال الفعال والتعرف على التحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية واستكشاف أحدث تقنيات الصناعة وتأثيرها على قطاع الخدمات اللوجستية. وفق “أخبار 24”.