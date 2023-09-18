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جديد المحليات > المملكة تستضيف الاجتماع الـ11 لـ”كوديكس”
18/09/2023   9:23 م

المملكة تستضيف الاجتماع الـ11 لـ”كوديكس”

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تعرض الهيئة العامة للغذاء والدواء تجربة المملكة الرائدة في إستراتيجية الغذاء الصحي للحد من استخدام الدهون المتحولة، ومناقشة فرص تعزيز دور دول الإقليم لتحويل النظم الغذائية لصحة أفضل.

جاء ذلك خلال استضافة المملكة ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الـ11 للجنة التنسيقية لدول أعضاء إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي “كوديكس”، وذلك بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما، والذي يستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.

كما تقدم “الهيئة” بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية تجربتها المتقدمة في إعداد البرامج الوطنية خلال ورشة عمل، لتعزيز مشاركة دول الإقليم على صعيد الدستور الغذائي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المملكة من الدول التي تشارك البيانات ذات العلاقة بسلامة الغذاء عبر منصة GEMS – Food في منظمة الصحة العالمية التي تنعكس على مواصفات الدستور الغذائي، وعُينت مؤخرًا في عام 2020 منسقًا إقليميًّا لدول الشرق الأدنى

المملكة تستضيف الاجتماع الـ11 لـ”كوديكس”

جديد المحليات
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