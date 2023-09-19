أمير القصيم: تاريخنا “يُكرس” الإنتماء

دعا أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، إلى استذكار الأمجاد والمنجزات الوطنية التي تحققت منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أن قراءة التاريخ وإبراز العمق التاريخي للوطن يُعدان جزأين من تكريس الوطنية لدى الأجيال، وتعميق الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.
وأكد أمير القصيم خلال الندوة التي أقيمت في الجلسة الأسبوعية بعنوان “أثرٌ على تراب الصحراء”، أن أكبر مكاسب الاحتفاء باليوم الوطني هو تذكير الأجيال المتوالية بتاريخ وطنهم؛ فكل عام هناك جيل من أبناء وبنات الوطن يحتاج إلى التوعية بتاريخ وطنهم وقيادته الرشيدة.
وتطرق الحضور خلال الندوة التي شارك فيها أمين مجلس الشورى سابقاً الدكتور محمد العمرو، وعدد من الأكاديميين، ورئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين والأهالي والأعيان بالمنطقة، إلى بعض النقاط والدروس المهمة بمناسبة اليوم الوطني. وفق “أخبار 24”.
كما كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الفائز أيوب بن عبدالعزيـز الوهيبي من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البكيرية لتحقيقه المركز الأول في الفرع الأول من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، والفائز عمر البريدي بمناسبة حصوله على جائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم في المملكة المغربية.