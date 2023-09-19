حرارة مستقرة مع استمرار الأمطار ببعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، استقرار درجات الحرارة بمعظم أنحاء المملكة، مع استمرار الأجواء الماطرة في بعض المناطق.
وتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد لمرتفعات مكة المكرمة.
وأشار إلى أن مكة المكرمة يتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة بمقدار 46 مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة وبريدة حرارة بمقدار 43 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 42 درجة في كل من الرياض والدمام وحفر الباطن. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن درجة الحرارة المتوقعة في مدينة جدة يتوقع أن تصل إلى 39 مئوية، فيما تصل درجة الحرارة في أبها إلى 29 مئوية.