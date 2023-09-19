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جديد المحليات > “النفط” يتخطى الـ”94 دولار”
19/09/2023   7:18 ص

“النفط” يتخطى الـ”94 دولار”

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تسير أسعار النفط بارتفاع مُستمر؛ تمهيداً لبلوغ رقم جديد قد يصل لـ100 دولار للبرميل؛ خلال الفترة المقبلة، حيث تخطت مع نهاية التعاملات حاجز الـ94 دولاراً، مدعومة بتوقعات نقص المعروض؛ بسبب تمديد خفض الإنتاج وقلة إمدادات النفط الصخري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 50 سنتاً لتصل عند التسوية إلى 94.43 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً إلى 91.48 دولار.

بينما واصل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعهما للأسبوع الثالث على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر، ويتجهان نحو تحقيق أكبر ارتفاع فصلي لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وفق “أخبار 24”.

بدورها توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023

“النفط” يتخطى الـ”94 دولار”

جديد المحليات
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