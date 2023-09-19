تمبكتي: نعتذر لجمهور الهلال.. وسنعوض بالقادم

أعرب مدافع الهلال، حسان تمبكتي، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام نافباخور الأوزبكي في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا.
وتعادل نادي الهلال مع نظيره نافباخور الأوزبكي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعات الرابعة في إطار منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وقال تمبكتي في تصريحات لقنوات SSC: “كنا نطمح للفوز لكن كما رأى الجميع لم نستطع أن نلعب وقتاً أكثر لأن لاعبي الفريق الأوزبكي يسقطون بشكل متكرر”. وفق “أخبار 24”.
وتابع المدافع الدولي حديثه، قائلاً: “لم نوفق في كرة الهدف الذي سجله المنافس، ونعتذر لجمهورنا الكبير وسنعوضهم”.