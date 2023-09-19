82 مليون ريال بحسابات مزارعي القمح

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الخامسة عشرة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
وقالت الهيئة إن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ نحو 82.1 مليون ريال، وذلك لكمية 45.1 ألف طن لعدد 107 مزارعين، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم نحو 1.5 مليار ريال لكمية 892.4 ألف طن لعدد 2596 مزارعاً.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 1.1 مليون طن لعدد 3185 مزارعاً.
وفق “أخبار 24”.