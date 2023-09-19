“سدايا” تدرب حديثي التخرج على الذكاء الاصطناعي

في إطار العمل على بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، انطلقت المرحلة الأولى من معسكرات “سدايا” التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتدريب أكثر من 240 من الكوادر الشابة الوطنية خاصة حديثي التخرج في التخصصات التقنية.
وتتضمن موضوعات المعسكرات التي تقام حضورياً بالرياض، وتستمر إلى منتصف ديسمبر المقبل، استخراج البيانات وتحليلها وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية ورؤية الحاسوب، وكذلك التحليل التنبؤي والبيانات الضخمة والأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتستهدف “سدايا” من خلال المعسكرات التي تبلغ 12 معسكراً، حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية ومن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية، بما لا يزيد على خمس سنوات من الممارسة؛ بُغية تطويرهم في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وصناعة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف مجالات التقنيات. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه المعسكرات ضمن جهود “سدايا” لبناء القدرات البشرية بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.