أخطاء “قاتلة” عند شحن واستخدام “آيفون”

حذرت شركة “أبل” من بعض العادات التي يقوم بها بعض مستخدمي “آيفون” خاصة عند شحنه ويعتقدون بأنها غير ضارة لكنها في الحقيقة تُشكل مخاطر مُحتملة على الجهاز أو المكان المُحيط به.
وتضمنت العادات التي يمكن أن تؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو وقوع ضرر، وضع آيفون الموصول بالشاحن تحت الوسادة خلال النوم، وكذلك وضعه تحت غطاء أو بطانية أثناء الشحن، أو النوم على الهاتف أو الشاحن أثناء توصيله بالطاقة.
وجاء في العادات الخاطئة أيضاً شحن آيفون بالقرب من الأماكن الرطبة والمبللة، وملامسة الشاحن لبشرة الإنسان عندما يكون متصلاً بالطاقة، بالإضافة إلى استخدام الشواحن عند تآكلها أو عند انسكاب السوائل عليها بشكل مفرط، أو عدم إبقاء واجهة الهاتف للأعلى عند شحنه. وفق “أخبار 24”.
ويأتي في الأخطاء التي يقع فيها البعض هو الاحتفاظ بالشواحن في منطقة غير جيدة التهوية أثناء الاستخدام، وشحن واستخدام آيفون في جو انفجاري محتمل مثل المناطق التي يحتوي فيها الهواء على مستويات عالية من المواد الكيميائية أو الأبخرة أو الجسيمات سريعة الاشتعال.