جيسوس ينتقد طريقة “نافباخور”

وجه مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، عدة انتقادات لأسلوب لعب المنافس وعدد من لاعبيه بعد تعادل فريقه مع نافباخور الأوزبكي.
وتعادل نادي الهلال مع نظيره نافباخور الأوزبكي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعات الرابعة في إطار منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن المباراة كانت صعبة، وهذا إذا صح تسميتها مباراة، لأن الفريق الذي واجهناه تعمد السقوط المتكرر لإضاعة الوقت وكسر الرتم، ولم أعتد اللعب ضد هذا النوع من الفرق.
وأضاف “أن بسبب إضاعة الوقت المتكرر من المنافس خرج لاعبونا من تركيزهم في اللقاء”، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المعهود منهم، خصوصاً سلمان الفرج وسعود عبدالحميد. وفق “أخبار 24”.
وتابع حديثه أنه يمارس التدريب منذ 35 عاماً، ولم ير في حياته فريقاً يضيع الوقت مثل فريق نافباخور، ومؤكدا أنه ليس قلقاً من التعادل لأنها في الأساس لم تكن مباراة طبيعية.
واستكمل أن فريق نافباخور لم يدخل المباراة للعب كرة القدم، بل كل ما قدموه هو ضد لعب مباراة كرة قدم، بسبب السقوط المتكرر وإضاعة الوقت وسط تساهل من الحكم الذي لم يسع لضبط هذا الأمر.