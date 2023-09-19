“سيدات الأخضر” يتعادلن مع ماليزيا بـ”البطولة الدولية”

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة المنتخب السعودي للسيدات في مستهل مشواره بالبطولة الدولية الودية في نسختها الثانية؛ أمام نظيره الماليزي في إطار الجولة الأولى من المسابقة المقامة في مدينة الطائف، في الفترة من 18 حتى 30 من شهر سبتمبر الجاري.
ونجح المنتخب السعودي للسيدات في الظهور بشكلٍ جيد في المباراة التي أثبت فيها الفريق استعداده وصلابته على المستوى الدفاعي.
كما صنع المنتخب السعودي للسيدات العديد من الفرص لتسجيل الأهداف لكن التوفيق غاب عن “سيدات الأخضر”.
ونجح المنتخب الماليزي للسيدات في الحفاظ على نتيجة التعادل السلبي وتقاسم نقاط المباراة مع “سيدات الأخضر” في بداية مشواره بالبطولة. وفق “أخبار 24”.
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على مجموعتين حسب تصنيفها الدولي، حيث يوجد المنتخب الوطني السعودي المستضيف على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبي باكستان وماليزيا.
فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات لاوس، وبوتان، ولبنان، ويتأهل للدور نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني.
يذكر أن المنتخب السعودي للسيدات تمكن من حصد لقب النسخة الأولى من البطولة الودية الدولية، بعد أن حصل على 7 نقاط من 3 مباريات، بفوزه على منتخبي موريشيوس وجزر القمر، وتعادل مع منتخب باكستان.