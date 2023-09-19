14 فرصة استثمارية في فيفا والباحة

طرحت بلدية محافظة فيفا 11 فرصة استثمارية في مواقع متعددة من المحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وقال رئيس البلدية، محمد الشريف، إن الفرص المطروحة تتضمن، إنشاء وتشغيل وصيانة فندق سياحي ترفيهي بقمة جبل “البقعة”، وإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع سياحي ترفيهي في حي “الدفرة / ذبوب”، وتطوير وتشغيل وصيانة حديقة منتزه النافورة.
وأضاف أن الفرص تشمل أيضا تطوير وتشغيل وصيانة حديقة قرضه، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع بلك، وتشغيل صيانة واجهة جسر للدعاية والإعلان، وتشغيل وصيانة بوفية قرضه، وتشغيل وصيانة بوفية منتزه الدفرة.
يذكر أن الفرص تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة مقهى بمطل البلدية، وإنشاء وتشغيل وصيانة بوليفارد في طريق الملك عبدالله “طريق 12” ، وإنشاء وتشغيل وصيانة وسحب السيارات والآليات المتعطلة والتالفة ونقلها للموقع المخصص.
من جهتها، طرحت أمانة منطقة الباحة 3 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة تضمنت إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مدارس خاصة بجوار سوق الخضار على مساحة تقدر بأكثر من 7 آلاف متر مربع. وفق “أخبار 24”.
كما طرحت فرص إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى وجلسات بجوار المركز الحضاري على مساحة تقدر بأكثر من ألف متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة مقهى وجلسات بحديقة بهجة رغدان على مساحة 67.8 متر مربع.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.