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جديد المحليات > “باركود” للتحقق من صحة التخفيضات
19/09/2023   4:18 م

“باركود” للتحقق من صحة التخفيضات

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حذَّرت وزارة التجارة من التخفيضات الكاذبة، موضحة كيفية التحقق من صحتها عبر عدد من الإجراءات، وذلك تزامنًا مع تخفيضات اليوم الوطني.

وأشارت إلى أنَّ بإمكان المستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”، كما اشترطت ضرورة وضع نموذج ترخيص التخفيضات في مكان بارز في المنشأة التجارية.

وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ في حالة وجود مخالفة عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” أو بالاتصال على الرقم الموحد 1900، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

“باركود” للتحقق من صحة التخفيضات

جديد المحليات
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