34 مشروعاً في “استطلاع”

طرحت 12 جهة حكومية 34 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، ويهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعديل (13) مادة بهدف تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 سبتمبر الحالي.
وطرحت وزارة السياحة مشروع “تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة”؛ وذلك بهدف تطوير عددٍ من مواد اللائحة لتوسيع نطاق الخدمات السياحية المقدمة بما يسهم في المزيد من تنظيم العلاقة بين السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة حفظاً لحقوقهم، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 سبتمبر الحالي.
من جهتها، استعرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشروع “نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية”؛ على منصة “استطلاع”، وهو مشروع يهدف إلى ضمان انسجام كافة السياسات المتعلقة بالقطاع، وتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية، وتعزيز حماية حقوق المستهلك في القطاع اللوجستي، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 30 سبتمبر الحالي.
وتستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة حتى 3 أكتوبر المقبل مشروع “التعديل على جدول 1و2 المتعلق بالمخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب” الذي يهدف إلى الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية. وفق “أخبار 24”.
كما تنتهي بالتاريخ ذاته مهلة الاستطلاع على مشروع “اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية” الذي طرحته وزارة التجارة بهدف تحقيق عدد من المصالح والأهداف المشتركة للقطاعات التجارية في الغرف مثل رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت التجارية على المستويين الوطني والقطاعي.
كما طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع “نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي”؛ وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من شركات المحتوى الرقمي باستضافة وعبور المحتوى الرقمي العالمي بما يضمن عدم ممانعة أو حذف أو تعديل المحتوى الرقمي العالمي المستضاف في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 أكتوبر المقبل.