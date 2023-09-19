“كفاءة الإنفاق” تترشح لجائزة عالمية

أنهت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية متطلبات ترشحها لجائزة منظمة “CIPS” العالمية للمشتريات وسلاسل التوريد، وذلك امتداداً للإجراءات التي اتخذتها بالتعاون مع شركاء النجاح لإدارة المشتريات الحكومية بكفاءة عالية، مما نتج عنه السرعة في الإنجاز، والمرونة في الإجراءات، والارتقاء بالجودة، والخفض في التكاليف.
ويأتي ترشح الهيئة للجائزة عن فئة “البرنامج الأفضل لتحوّل عمليات المشتريات” بعد التقدم بملفها المعنون بـ “إنفاق ذو رؤية – تحقيق رؤية المملكة عبر الإدارة الذكية للإنفاق”، والذي تطرّق إلى الأسلوب الذي انتهجته الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بحوكمة عمليات المشتريات الحكومية.
وشرحت “الهيئة” في ملف الترشح فكرة إنشاء فئات متعددة المجالات للمشتريات المتنوعة، والتي تضم عدداً من الخبراء المتخصصين المعنيين بوضع آليات وسياسات للشراء تستهدف معالجة تفاوت الأسعار عبر إجراء تحليل وتقييم شاملين للموردين والمصنعين تقديراً للاحتياج، والتركيز على الأسعار التنافسية، وتقليل مدة التوريد.
وأثمرت جهود الهيئة في توقيع 15 اتفاقية إطارية موحدة لأكثر من 35 ألف منتج وخدمة، وتخفيض مدة وصول الخدمة أو المنتج بنسبة تجاوزت 90% وتحسين مدة دورة حياة المنافسة بنسبة 15% إضافةً إلى خفض معدلات الإلغاء بنسبة 27%، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق في منافسات الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المملكة حصدت جوائز في تميز المشتريات بدأت من عام 2019م بفوز وزارة المالية بجائزة “CIPS” في أفضل برنامج تحول للمشتريات، فيما حققت وزارة النقل المركز الثاني في عام 2022م عن فئة أفضل برنامج عام للمشتريات، واستمر التميز بتحقيق هيئة كفاءة الإنفاق الفوز مؤخراً بجائزتين بالمركز الأول بمنظمة “CIPS” لتميز المشتريات في نسخة الشرق الأوسط في عام 2023م.