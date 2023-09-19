872 ألف شكوى ضد مقدمي الخدمات الصحية

قدر مجلس الضمان الصحي “ضمان” عدد الشكاوى والاستفسارات التي استقبلها خلال العام الميلادي المنصرم بـ 872 ألف شكوى، فيما بلغ عدد بلاغات الاحتيال على التأمين 25 بلاغاً في ذات العام.
وأوضح تقرير صادر عن المجلس أن عدد المكالمات الصادرة والمستلمة خلال عام 2022م بلغ 797 ألف مكالمة، ووصل عدد الزيارات إلى 474 زيارة، في وقت سجل مستوى الخدمة 87%.
وأشار التقرير إلى أن عدد المخالفات التي تم توقيعها على مقدمي الخدمات الصحية خلال ذات العام بلغت 2009 مخالفات، كما تم فرض 23 غرامة؛ 7 غرامات ضد أصحاب العمل، و16 ضد شركات التأمين، بالإضافة إلى توجيه 128 إنذاراً، لافتاً إلى أنه جرى إيقاف 2 من مقدمي خدمة التأمين الصحي، بالإضافة إلى شركة لإدارة دورة الإيرادات. وفق “أخبار 24”.