اجتماع خليجي للموارد و”الخدمة المدنية”

التأم عدد من وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول الخليج حول طاولة احتوت ملفات عديدة في الموارد البشرية والخدمة المدنية.
وبحث الاجتماع وتوحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، وذلك خلال الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سلطنة عُمان.
ومثل المملكة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، وناقش، قراريّ لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الـ 117 بشأن التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة – العمل الحكومي. وفق “أخبار 24”.
وتناول الاجتماع مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل، وتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء.