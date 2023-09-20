“مكة” الأعلى حرارة وأمطار بعدة مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، مصحوبة بتوقعات لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأشار المركز في توقعاته لطقس اليوم (الأربعاء)، إلى أن هذه المناطق ستشهد رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار وأمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
وبشأن درجات الحرارة المتوقعة، فكانت مكة المكرمة الأعلى من حيث التوقعات بتسجيلها 46 درجة مئوية، فيما ستكون الحرارة في المدينة المنورة والأحساء 43 درجة، بينما تصل إلى 42 درجة بالدمام، و41 درجة بالرياض، و38 درجة في جدة، و29 درجة في أبها. وفق “أخبار 24”.