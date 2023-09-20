“واس” تنظم معرض “تاريخ الدولة السعودية”

طلق وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية، سلمان بن يوسف الدوسري بمركز المؤتمرات بمقر ” واس” الرئيس في الرياض غداً، معرض “تاريخ الدولة السعودية” الذي يأتي مبادرة من الوكالة انطلاقاً من دورها الإعلامي الوطني وتعزيزاً لرسالتها التثقيفية والمعرفية.
ويتزامن افتتاح المعرض مع احتفاء المملكة بيومها الوطني الـ 93 والذي يأتي في ظل نهضة شاملة يشهدها هذا الوطن العظيم ومن يقيمون على أرضه المباركة، حيث أضحى فيه الإنسان السعودي شامخاً يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة ارتأته ووضعته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة.
ويستعرض مختلف المراحل التاريخية للدولة السعودية وفق مسار زمني متسلسل بدءاً من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مروراً بالدولة السعودية الثانية وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة، وحتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية وبداية عهد الدولة الحديثة، بلوغاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وفق “أخبار 24”.
ويقدم المعرض محتوى بصرياً تفاعلياً يثري المعرفة بتاريخ الدولة السعودية، في تجربة ثرية لـ”واس” تتواءم من خلالها مضامين المحتوى الإعلامي مع أبعاده التوعوية والتثقيفية مستهدفاً الجمهور من مختلف شرائح المجتمع لاسيما فئة الشباب والطلاب بمختلف المؤسسات التعليمية.