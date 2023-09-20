“إينووا” تتم أبراج الجهد “العالي”

أتمّت شركة نيوم للطاقة والمياه “إينووا”، تجربة تركيب أبراج خطوط الجهد العالي الناقلة للطاقة الكهربائية من نقطة إلى أخرى بمساعدة الطائرات المروحية.
وتعزز المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، مكانة “إينووا” كشركة إقليمية رائدة في اعتماد أساليب بناء صديقة للبيئة.
ويسمح نقل أجزاء الأبراج وتجميعها في الموقع بمساعدة الطائرات المروحية، بالاستغناء عن بناء طرق للشاحنات والرافعات كثيفة الكربون وغيرها من المعدات الثقيلة.
وأكد المدير التنفيذي لهندسة أنظمة الطاقة لدى “إينووا”، ثورستن شوارز، أن طريقة بناء أبراج نقل الطاقة في جبال نيوم تمثل فرصة للشركة من أجل رفع المعايير العالمية لأساليب البناء المتّبعة، كما تساعد على تخفيف التأثير البيئي والحفاظ على سلامة الطبيعة.
وأشرفت على إدارة المشروع المهندسة السعودية جمانة آل مرضي؛ مما يعكس التزام “إينووا” بتطوير ودعم المواهب السعودية الرائدة من جميع أنحاء المملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، أكدت المهندسة آل مرضي أن طريقة البناء بمساعدة الطائرات المروحية أسهمت بتقليل المخاطر البيئية لإتمام البنى التحتية لنيوم، إضافةً إلى إتاحة التسليم السريع للمشاريع المماثلة التي تتطلب عجلة في التنفيذ.
وأشارت إلى أن هذه الطريقة ساعدت في تقليل الوقت المستغرق لتسليم أبراج النقل، بالإضافة إلى الحد من عدد القوى العاملة، والجهد الإضافي الذي يتطلبه بناء أبراج النقل باستخدام الرافعات التقليدية.
ويأتي ذلك كجزء من مهمة الشركة المتمثلة في بناء نظام يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪.