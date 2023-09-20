مؤشر “إيجابي” بعد تراجع لـ”أيام”

استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم أن يعكس اتجاهه للصعود بعد يومين هبوط متتالي كسر خلالها مستوى 11100 نقطة هبوطاً، وجاء صعود المؤشر اليوم بدعم توافر السيولة المتاحة للتداول وتحسن أسعار معظم الأسهم المدرجة مقارنة بجلسة أمس.
وأنهى المؤشر العام تعاملات اليوم عند مستوى 11070.77 نقطة في مقابل 11036.04 نقطة أمس، بزيادة 34.73 نقطة نسبتها 0.31 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 592 نقطة، نسبتها 5.65 في المئة، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاع السيولة المتداولة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 4 في المئة إلى 5.87 بليون ريال، في مقابل 5.64 بليون لجلسة أمس، بينما هبطت كمية الأسهم المتداولة 9 في المئة إلى 186 مليون سهم، في 205 ملايين، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 14 في المئة إلى 391 الف صفقة في مقابل 454 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 6 في المئة إلى 475 سهماً.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 228 شركة، ارتفعت أسهم 117 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 94 شركة، واستقرت أسهم 17 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.251 تريليون ريال بزيادة قدرها 40 بليوناً بنسبة ارتفاع 0.35 في المئة.
أما أبرز الأسهم المتصدرة لجهة الزيادة في السعر نهاية جلسة اليوم، فتصدرها سهم ثمار الصاعد 10 في المئة وصولا إلى 28.25 ريال من تداول 3.4 مليون سهم ، تلاه سهم فيبكو المرتفع 7.1 في المئة إلى 54.40 ريال من تداول 1.9 مليون سهم، تبعه سهم التعمير المرتفع 5.03 في المئة، إلى 21.28 ريال من تداول 1.35 مليون سهم.
في المقابل تكبد سهم الباحة أكبر خسارة بين الأسهم نسبتها 6.25 في المئة هبوطاً إلى 0.15 ريال من تداول 12 مليون سهم، تلاه سهم الراجحي ريت الهابط 3.20 في المئة إلى 8.16 ريال جاءت من تداول 527 ألف سهم.
وجاء سهم أرامكو السعودية في صدارة الأسهم لجهة السيولة المتداولة التي بلغت 777 مليون ريال، ارتفع سعره خلالها 0.29 في المئة إلى 34.30 ريال، تلاه سهم الراجحي بسيولة متداولة بلغت 567 مليون ريال تراجع سعره خلالها 0.86 في المئة هبوطاً إلى 69 ريالاً.وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية جلسة اليوم بنسبة 0.54 في المئة تعادل 119.67 نقطة، صعوداً إلى 22409.39 نقطة، في مقابل 22289.72 نقطة أمس، تراجعت معها السيولة المتداولة في السوق الموازية 25 في المئة الى 18 مليون ريال في مقابل 25 مليوناً، بينما ارتفعت الكمية المتداولة الى 1.26 مليون سهم، بزيادة 51 في المئة، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة 22 في المئة الى 2238 صفقة.