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رياضة > الاتحاد يفتقد جهود بنزيما وحمدالله
20/09/2023   1:25 م

الاتحاد يفتقد جهود بنزيما وحمدالله

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أعلن نادي الاتحاد غياب ثنائي الهجوم الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله عن تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لمواجهة الفتح يوم الخميس المقبل على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن الجولة السابعة لدوري روشن السعودي.

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن اللاعب كريم بنزيما لم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية.

وأضاف نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالرزاق حمدالله أظهرت عن تعرضه لإصابة في الكتف وسيتابع الجهاز الطبي الخطة العلاجية للاعب. وفق “سبورت 24”.

الاتحاد يفتقد جهود بنزيما وحمدالله

رياضة
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