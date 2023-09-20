مشاريع “مياه” بـ107 ملايين بـ”الوجه”

تعمل شركة المياه الوطنية على تنفيذ العديد من المشاريع المائية والبيئية بمحافظة الوجه بقيمة تتجاوز 107 ملايين ريال.
واستعرض محافظ الوجه شجاع الشريف (الأربعاء)، خلال لقائه رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس بندر العتيق، مشاريع شركة المياه الوطنية الجاري تنفيذها في المحافظة.
وشدد الشريف على ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.
من جانبه، أشار العتيق إلى سعي الشركة المستمر لتقديم أفضل الخدمات لكل ما من شأنه راحة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بالجودة والكفاءة المطلوبتين. وفق “أخبار 24”.