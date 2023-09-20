“الزكاة”: تقديم الإقرارات الضريبية قبل 30 سبتمبر

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي.
وحثت الهيئة المنشآت على تقديم الإقرارات قبل 30 سبتمبر الجاري عبر موقعها الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية “ZATCA”، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تُعَد واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات. وفق “أخبار 24”.