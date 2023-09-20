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جديد المحليات > بحث احتساب “مواطني الخليج” بالتوطين
20/09/2023   1:13 م

بحث احتساب “مواطني الخليج” بالتوطين

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بحث الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية احتساب مواطني دول الخليج بنسب التوطين، وذلك بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي.

وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم في مسقط، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، شملت موضوع احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس.

من جهته، أكد “الراجحي” أن الاجتماع لرؤية استراتيجية أكثر تقدماً لمواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل، وتطوير القوى العاملة، واحتساب مواطني دول الخليج ضمن نسب التوطين؛ بما يعزز من مساهمة القدرات البشرية في التنمية الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الاجتماع بحث أيضاً استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، وتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، وموازنة المكتب التنفيذي للعام 2024م، بالإضافة إلى مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل.

بحث احتساب “مواطني الخليج” بالتوطين

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