هندرسون: الهلال الأصعب في “روشن”

قال النجم الإنجليزي بصفوف الاتفاق جوردان براين هندرسون، إن المفاوضات مع ناديه للانضمام لصفوف دوري روشن السعودي بدأت بمجرد الحصول على الإذن من نادي ليفربول.
ويرى اللاعب الدولي خلال حوار ببرنامج “برا 18″، مساء الثلاثاء، أن هناك عدة فرق أدت أداءً جيدًا أمامهم ولكن أبرزها كان الهلال كونه أصعب الخصوم الذين واجههم فكانت مباراة صعبة وفازوا عليهم ولديهم لاعبون جيدون ومدرب جيد.
وأوضح هندرسون أنه لم يكن لديه أي تصورات سابقة عن الدوري السعودي لذا جاء بعقلية منفتحة وأذهلته التجربة وتفاجأ من جودة اللاعبين وقدراتهم الفنية؛ حيث رحّب به الفريق بصورة جيدة ويشكرهم عليها. وفق “سبورت 24”.
واختار اللاعب الإنجليزي زميله المصري السابق في ليفربول محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم حالياً، منوهًا إلى أن كثيرًا من اللاعبين خاصة من المنتخب الإنجليزي قد تحدثوا معه بخصوص الدوري السعودي وقد نشاهد لاعبين آخرين يلتحقون بالدوري منهم.