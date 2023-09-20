إلغاء “الحرمان” والاكتفاء بـ”الإيقاف “

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة لمن صدر بحقهم قرارات بالحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات.
وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي أنه”استنادًا للنظام الأساسي للاتحاد السعودي، وبناءً على صلاحيات مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة لمن صدر بحقهم قرارات بالحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات”.
وأضاف أنه وإشارة إلى ما تضمنته تعديلات لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم من إلغاء عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، واستبدالها بعقوبات محددة المدة. وفق “سبورت 24”.
وتابع ن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر الاكتفاء بما مضى من مدة الإيقاف لمن صدر بحقهم عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات.