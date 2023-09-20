الانضباط تعاقب لاعبي الأهلي والتعاون

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، إيقاف لاعب الأهلي عبدالباسط هندي مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بجانب دفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشارت اللجنة، عبر بيان رسمي صادر عنها، إلى أن العقوبة تأتي لحصول اللاعب على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب التعاون وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.
وأصدرت اللجنة قراراً مماثلاً ضد لاعب التعاون ميدران ألفارو لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الأهلي، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة بجانب دفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفق “سبورت 24”.
وغرمت لجنة الانضباط كذلك نادي التعاون مبلغ عشرة آلاف ريال؛ لتأخر لاعبوه في الدخول لأرضية الملعب مما أدى لتأخر بداية الشوط الثاني.
وحقق فريق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في إطار الجولة السادسة من عمر دوري روشن.