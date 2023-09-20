الأخضر الأولمبي يتعادل مع إيران بـ”الألعاب الآسيوية”

استهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 “هوانجتشو 2022” بتعادل سلبي مع نظيره الإيراني، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ملعب مركز لينبيج الرياضي في مدينة هوانجتشو الصينية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
وحاول المنتخب السعودي على مدار الشوطين تسجيل الأهداف خاصة عن طريق الثنائي سعد الناصر وعبد الله رديف.
وبادل المنتخب الإيراني نظيره الأخضر السعودي الهجمات في الشوط الثاني، ولكن دفاع المنتخب السعودي ظهر بشكل متماسك.
وسيطر الأخضر السعودي على مجريات اللعب بوجود فيصل الغامدي ومصعب الجوير في وسط الملعب، ولكن المحاولات الهجومية لم يُكتب لها النجاح. وفق “سبورت 24”.
والتعادل السلبي هو تكرار لمباراة المنتخبين في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا 2018 التي انتهت بالنتيجة ذاتها ضمن مرحلة المجموعات أيضاً.
وبهذه النتيجة تقاسم المنتخب السعودي الأولمبي ونظيره الإيراني نقاط المباراة، بحصد نقطة لكل منهما في المركزين الثاني والثالث متأخرين بنقطتين عن المنتخب الفيتنامي متصدر المجموعة بـ 3 نقاط بعد فوزه على منغوليا 2-4.
ويلتقي الأخضر الأولمبي مع منغوليا، ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الفيتنامي الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الثانية.