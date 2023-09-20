728 جائزة دولية حققها موهوبو المملكة

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، عن تحقيق موهوبي المملكة 728 جائزة وميدالية في المسابقات العلمية الدولية، ومسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة “ISEF للوطن منذ 2010 حتى الآن.
وأشار تقرير صادر عن موهبة، إلى أن المملكة حققت 595 جائزة في الأولمبيادات الدولية من عام 2010 وحتى الآن، بينها 65 ميدالية وشهادة تقدير حصدت هذا العام.
وأبان التقرير أن المملكة رفعت رصيد جوائزها في معرض آيسف 2023 إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و 41 جائزة خاصة، فيما طور طلبة موهبة أكثر من 16 ألف فكرة، وحصلوا على 15 براءة اختراع، وقُبل أكثر من ألف طالب في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة، في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية.
وأوضح تقرير صادر عن “موهبة”، أن المؤسسة اكتشفت 186 ألف موهوب من مختلف مناطق المملكة، مؤكدة على أنها تستعد لفتح أبواب التسجيل في أكتوبر المقبل.
وبيّن أن المنتخب السعودي المشارك في الأولمبيادات الدولية قد حقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي لعام 2023، كما حقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الأحياء الدولي 2023، فيما حقق 3 جوائز عالمية في منافسات أولمبياد الفيزياء الدولي 2023، وحصد المنتخب 6 جوائز في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2023 (IMO)، كما حصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023. وفق “أخبار 24”.
ويتم اكتشاف أكثر من 25 ألف موهوب وموهوبة سنوياً من بين عشرات الآلاف الذين يخضعون كل عام، وبالتعاون مع وزارة التعليم، للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في أكثر من 100 مدينة وقرية في المملكة.
يُذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وتتميز في رعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية والتقنية، حيث وضعت خطة تضمنت تطوير منهجية علمية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
وتقدم “موهبة” أكثر من 20 مبادرة مختلفة لرعايتهم، يستفيد منها آلاف الموهوبين سنوياً، ويمثل ذلك قاعدة بيانات وطنية متكاملة تحوي معلومات مفصلة عن أفضل العقول في الوطن من الموهوبين والموهوبات من أنحاء المملكة كافة، حيث تتم متابعتهم حتى بعد تخرجهم من الجامعات.