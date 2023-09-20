وزير الطاقة: السعودية “أولاً”.. ولا ننام 8 ساعات “متواصلة”

جدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التأكيد على أن القرارات التي تتخذها المملكة، تُبنى على مصالحها أولاً.
وفي حديث متلفز مع الإعلامي الأمريكي “بريت باير” خلال لقاء مع قناة “فوكس نيوز” وعن تأثير قرار خفض إنتاج النفط على إيرادات روسيا، في خضم حرب في أوكرانيا، أكد الأمير عبد العزيز، أن هناك ما يسمى السعودية أولا، وهي تتخذ القرارات على أساس مصلحة المملكة.
وحول تأثير قرار خفض إنتاج النفط على أمريكا، قال وزير الطاقة “يتعين عليك إلقاء نظرة على المكونات؛ لأن جزءًا كبيرًا مما يحدث في سوق التجميع لديك الآن، أو في سوق الديزل، هو نقص الاستثمار ونقص القدرة على التكرير ونقص البنية التحتية. ما نقوم به ليس له علاقة بالأسعار، ولكن للتأكد من أننا نحد من تقلبات السوق”.
وبعيداً عن السياسة والطاقة والأسواق العالمية، بدا الأمير عبد العزيز، مشاركاً في بعض الأسئلة التي يمكن توجيهها لولي العهد في اللقاء المرتقب، حين طلب منه المذيع، الحديث عما يمكن أن يقوم بسؤال الأمير محمد عنه، فأجاب وزير الطاقة “اسأله متى سيحصل وزيره على ثمان ساعات من النوم، خلال ثلاثة أيام متواصلة”؛ في إشارةٍ إلى الأسلوب العملي الذي يتمتع به ولي العهد، من حيث عدم التوقف، ومواصلة الجهد ليل نهار.
الإبراهيم: المملكة تركز على إنجاز المهام
وفي سياقٍ متصل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، سعي القيادة، لأن تكون المملكة لاعباً رئيسياً في مساعدة العالم على التحسن، وعاملاً مهماً للتغيير العالمي، وأن يعيش الشعب السعودي والمقيمون في المملكة أفضل حياة، وأن يكونوا قادرين على المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد المحلي والعالمي ككل.
وعن النقد الموجه للسعودية من الخارج، أوضح الإبراهيم في ذات المقابلة مع “باير”، أن المملكة تركز أكثر على إنجاز المهام، والرد المناسب هو الأرقام والإنجازات. وفق “أخبار 24”.
ترقب لمقابلة ولي العهد
وتتجه الأنظار فجر غد الخميس إلى المقابلة الحصرية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، والتي تُبث في الساعة الواحدة من فجر الغد بتوقيت المملكة.
ومن المقرر أن يشمل الحوار الذي سيجريه الإعلامي الأمريكي بريت باير، عدداً من المواضيع حول مستقبل المملكة، والعلاقات مع الولايات المتحدة، والتطورات السريعة في المملكة، ويأتي اللقاء المقرر إذاعته مسجلاً، ضمن تقرير خاص يسلط الضوء على ما وراء الكواليس في المملكة.
وقال الإعلامي الأمريكي في تقرير بثه من “الدرعية” يسبق اللقاء المرتقب، إن ولي العهد يتمتع بأسلوب قيادة لا يعرف التوقف، ووزراؤه يتبعون هدفه المسمى “رؤية 2030” والتي أحدثت تغييرات جذرية في المملكة في فترة زمنية قصيرة جدًا، مستدلاً على سبيل المثال لا الحصر؛ بالسماح للنساء بقيادة السيارة والمشاركة في الألعاب الرياضية والترفيهية، وتمكينهن من بدء الأعمال التجارية.