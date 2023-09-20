البيع يهبط بأسعار “الأسهم”

عاود المؤشر العامّ لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) تراجعه مجدداً بعد ارتفاعه نهاية جلسة أمس، جاء ذلك بضغط من عمليات البيع على أسهم بعض الشركات خصوصاً القيادية منها في قطاعات المصارف والمواد الأساسية، والعقارات، بينما جاء أداء قطاعات الطاقة، والتطبيقات، والسلع طويلة الأجل في المنطقة الخضراء مسجلاً نمواً إيجابياً مقارنة باليوم السابق.
وبضغط تراجع الأسعار، أنهى المؤشر العام للسوق جلسة اليوم متراجعاً إلى مستوى 11061.50 نقطة في مقابل 11070.77 نقطة أمس، بتراجع قدره 9.27 نقطة بنسبة 0.08 %، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 583 نقطة نسبتها 5.56 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد تراجعاً محدوداً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة 11 % إلى 5.23 بليون ريال، في مقابل 5.86 بليون أمس، وتراجعت الكمية المتداولة 2 % إلى 183 مليون سهم، في مقابل 186 مليوناً لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة 5.4 % إلى 370 ألف صفقة في مقابل 391 ألفاً، بينما ارتفع متوسط الصفقة إلى 493 سهما في مقابل 475 سهماً بنسبة ارتفاع 4 %.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 228 شركة، تراجعا بأسعار 1.9 شركات منها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 96 شركة، واستقرت أسهم 23 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.246 تريليون ريال (2.998 تريليون دولار) بتراجع 5.2 بليون ريال (1.4 بليون دولار) نسبتها 0.05 %.
أما أبرز الأسهم الرابحة في السوق في جلسة اليوم، فتصدرها سهم مدينة المعرفة بعد ارتفاع سعره 9.54 % وصولا إلى 15.16 ريال من تداول 791 ألف سهم، تلاه سهم عذيب للاتصالات بزيادة 4.38 % إلى 133.60 ريال من تداول 1.4 مليون سهم، ثم سهم عناية بزيادة 4.37 % إلى 12.90 ريال. وفق “أخبار 24”.
وفي الجهة المقابلة، تكبد سهم دار الأركان قائمة الأسهم الخاسرة في السوق بنسبة بلغت 4.01 %، إلى 15.78 ريال من تداول 10 ملايين سهم، تلاه سهم بوبا العربية بخسارة 3.63 % إلى 196.60 ريال من تداول 144 ألف سهم.
وجاء سهم أرامكو السعودية في صدارة السوق لجهة السيولة المتداولة التي بلغت 665 مليون ريال، شكلت 14 % من سيولة السوق، استقر سعره خلالها عند 34.30 ريال، تلاه سهم الراجحي بسيولة 302 مليون ريال، محافظاً على سعره خلالها عند 69 ريالاً،
وبالنظر إلى السوق الموازية فنجد تراجع مؤشرها (نمو حد أعلى) بنسبة طفيفة اليوم بلغت 0.07% تعادل 16.31 نقطة، هبوطاً إلى 22393 نقطة، في مقابل 22409 نقاط، ارتفعت معها السيولة المتداولة في السوق الموازية 422 % إلى 99 مليون ريال في مقابل 19 مليونا، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 2.47 مليون سهم، بزيادة 96 %، نُفذت من خلال 2329 صفقة بزيادة 4 %، تعادل 91 صفقة.