كشفت مصادر مطلعة لـ”أخبار 24″ أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني؛ تعتزم تطوير نظام إلكتروني بمسمى “المسافر الذكي”.
وقالت المصادر إن الهيئة تسعى إلى التعاقد مع شركة متخصصة في المجال سبق لها أن نفذت به مشاريع مماثلة ناجحة؛ لتعمل على تطوير وتشغيل وصيانة نظام لـ”المسافر الذكي” بحيث يكون مبنياً على البيانات المسبقة للمسافرين وخدمات التعرف على السمات الحيوية.
وأضافت أن النظام يهدف لتوفير خدمات إلكترونية للجهات المختصة بمطارات المملكة من أجل التعرف على هويات المسافرين عن طريق السمات الحيوية (صورة الوجه أو بصمة الإصبع) خلال مراحل إنهاء إجراءات السفر.