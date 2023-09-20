“منتجع” وفندق 5 نجوم للاستثمار بـ”الشقيق”

كشفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، عن 50 فرصة استثمارية جديدة لمشروعات تنموية وسياحية وترفيهية، بينها إنشاء وتشغيل وصيانة منتجع سياحي وفندق 5 نجوم.
وقالت البلدية إن ما جرى الكشف عنه يأتي ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة لرفع إيرادات البلدية، وتنميتها والتوسع في إنشاء وتطوير الواجهات البحرية والأماكن الترفيهية المميزة، التي من شأنها خدمة القطاع السياحي بشكلٍ كبير.
وبينت الأمانة أن الفرص المطروحة للاستثمار شملت جميع الأنشطة ومنها إنشاء وتشغيل وصيانة منتج سياحي ترفيهي، وتشغيل وصيانة حديقة الكورنيش الجنوبي، وإنشاء وتشغيل وصيانة فندق 5 نجوم، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة ألعاب مائية، وإنشاء وتشغيل وصيانة منتج سياحي، إلى جانب مستشفى، ومجمعات تجارية ومحطات وقود. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المركز يشهد حالياً نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، من انتشار للمرافق التجارية والسكنية لاستيعاب الزوار والسياح على امتداد الطريق الدولي والطرق المؤدية إلى شاطئ البحر، حيث يوجد بالشقيق العديد من الفنادق والمجمعات السكنية والتي تشهد حركة تشغيلية متميزة في مواسم الإجازات تتجاوز طاقتها الاستيعابية.