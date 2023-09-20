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جديد المحليات > مزاد بميناء “الملك عبدالعزيز”
20/09/2023   9:54 م

مزاد بميناء “الملك عبدالعزيز”

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تقيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مزادًا علنيًا لبيع بضائع منوّعة وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق العديد من الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت الهيئة أن المزاد سيقام يوم الأربعاء الرابع من أكتوبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، لافتة إلى أن رسوم المزاد تبلغ 50 ألف ريال.

وأبانت أن شروط المزاد تتضمن ضرورة دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، وكذلك يُشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، كما أن المشاركة في مزاد سيارات التشليح تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، وأنه يجب على المشتري إخراج السيارات والبضائع المباعة خلال 3 أيام برسم الوارد و 10 أيام للسيارات والبضائع برسم الصادر، لافتة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوُز المدة المسموح بها ومن ثَمّ عرضها للبيع مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.

مزاد بميناء “الملك عبدالعزيز”

جديد المحليات
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