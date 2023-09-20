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جديد المحليات > بتمويل “سعودي”.. تسليم 123 وحدة سكنية بتونس
20/09/2023   9:49 م

بتمويل “سعودي”.. تسليم 123 وحدة سكنية بتونس

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تسلم المستفيدون في مدينة قعفور التونسية اليوم، 123 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية، تمثل المرحلة الأولى من مشروع توفير 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق بقيمة 150 مليون دولار.

وهنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي، معربًا عن التزام الصندوق السعودي للتنمية بإتمام جميع المشاريع التنموية التي تكفل بها في مختلف جهات الجمهورية.

وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه المحتاجون من أصحاب الدخل المحدود. وفق “أخبار 24”.

بتمويل “سعودي”.. تسليم 123 وحدة سكنية بتونس

جديد المحليات
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