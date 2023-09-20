“93 موقع” احتفالي بـ”الوطن” بالعاصمة

أعدت بلديات ومراكز منطقة الرياض 93 موقعا ما بين حدائق ومبانٍ ومتنزهات وساحات، وذلك للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93 “نحلم ونحقق”.
وتتضمن الاحتفالات مسيرات وطنية وعرضة سعودية ومحاورات شعرية، وفِرَقًا ترفيهية وهدايا ومناطق لألعاب الأطفال وأوبريت وطنياً وهدايا وجوائز متنوعة.
ومن بين المتنزهات التي تم إعدادها، متنزه الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، وساحة الدوح، حديقة النرجس (الملتقى)، حديقة الدار البيضاء الثانية، وحديقة الندوة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز روح الانتماء والتلاحم، وأدوارها في جعل المدينة متفاعلة مع الأحداث والمناسبات الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الأمانة أنها صممت فعاليات نوعية في متنزه الأمير عبدالعزيز بن عياف شملت أنشطة تفاعلية للزوّار تعتمد على ألعاب الذكاء والألغاز والتحدي بمحتوى معلوماتي تثقيفي عن الوطن للكبار والصغار يصاحبها عروض مرئية وضوئية بالبروجكتر والليزر.
وتتميّز الفعاليات المقامة في ساحة الدوح وحديقة الدار البيضاء الثانية والنرجس والندوة بعروض عالمية على خشبة المسرح بمشاركة الأطفال وفنون أدائية شعبية، إلى جانب منصة العزف الحي على الآلات الشرقية، وعروض متجولة.
وتتضمن الفعاليات أيضًا ورشتَيْ عمل للأطفال بهدف تعليمهم العرضة، وبعض الأطباق السعودية، إلى جانب فقرات تفاعلية متنوعة.