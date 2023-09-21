“قيادات” أمنية بعز “الوطن”

شهد قادة القطاعات الأمنية في ميدان السلايل بواجهة روشن في الرياض، الاستعدادات النهائية لفعاليات “عز الوطن 2” التي تشارك بها وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني 93.
وتتضمن الفعاليات عروضاً عسكرية وفنية مزجت بين الاحترافية المهنية لمنسوبي الوزارة، والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.
وتنطلق الفعاليات اعتباراً من اليوم (الخميس) وتستمر حتى يوم الأحد 24 سبتمبر، وتتضمن عروضاً متنوعة تعكس شعار المناسبة لهذا العام “نحلم ونحقق”. وفق “أخبار 24”.