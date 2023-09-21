أمطار على ثلاث مناطق.. وسماء غائمة بأخرى

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأجواء ممطرة على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة في مكة المكرمة.
وأوضح المركز في توقعاته لطقس اليوم (الخميس)، أن هذه المناطق ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، فيتوقع أن تسجل مكة المكرمة درجة الحرارة الأعلى بـ 44 مئوية، فيما ستكون الحرارة في المدينة المنورة والدمام والأحساء وينبع 43 درجة، بينما تصل إلى 41 درجة بالرياض، و38 درجة في جدة، و29 درجة في أبها.