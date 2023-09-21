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جديد المحليات > الثبيتي متحدثاً رسمياً لـ”التعليم”
21/09/2023   7:13 ص

الثبيتي متحدثاً رسمياً لـ”التعليم”

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أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قراراً بتكليف صالح بن محمد الثبيتي متحدثاً رسمياً لوزارة التعليم بالإضافة إلى عمله مشرفاً عاماً على الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.

من جانبه، تقدَّم الثبيتي بالشكر والتقدير للوزير على ثقته ودعمه المستمر، سائلاً الله التوفيق للعمل وَفْق التوجيهات، وبما يخدم رسالة الوزارة السامية ويحقق أهدافها؛ مُواكبةً لتطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر أن الثبيتي من الكفاءات الوطنية التي تمتلك تجارب وخبرات متنوعة في مجال الإعلام والعلاقات العامة في القطاعين الحكوميّ والخاصّ. وفق “أخبار 24”.

الثبيتي متحدثاً رسمياً لـ”التعليم”

جديد المحليات
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