“اتفاقية” للحفاظ على البيئة “البحرية”

أبرمت جهتان اتفاقية تسعى إلى استدامة إعادة تدوير النفايات بجميع أنواعها من السفن، ودعم عمليات الاستجابة، ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة للبيئة البحرية، إضافة إلى التعاون المشترك في أعمال المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية، والنمذجة، والمحاكاة، وحلول تقنيات المراقبة بالأقمار الصناعية؛ للمحافظة على البيئة البحرية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون لإيجاد حلول فعالة لإدارة النفايات البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية، والعمل على زيادة الحوافز الاقتصادية والاستثمارية للفرص القادمة من حاضنات ومشاريع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.
كما تعمل “موانئ” على تفعيل إستراتيجية بيئية للقطاع البحري والموانئ، وستعزز الاتفاقية من حرص “موانئ” على تبني الاستدامة والتقنيات الحديثة والحلول الذكية، والإجراءات الفعالة التي تتخذها للحفاظ على البيئة البحرية.
وأبرمت الاتفاقية من الهيئة العامة للموانئ “موانئ” والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، من خلال التعاون المشترك في إنشاء مرافق لاستقبال وإعادة تدوير النفايات، ودعم مكافحة الانسكابات الزيتية.
وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس للرقابة والسياسات والتشريعات الكابتن يوسف بن محمد الحصان، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “سرك” عبدالرحمن بن محمد العبيد، بحضور رئيس “موانئ” عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لمجموعة “سرك” زياد بن محمد الشيحة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السعودي البحري، الذي يُعقد بمدينة الدمام خلال الفترة 20 – 21 سبتمبر للعام الجاري 2023م. وفق “أخبار 24”.
وتعزز الاتفاقية من أُفُق الشراكة المتميزة بين “موانئ” و”سرك”، بما يسهم في الاستدامة وتعظيم أثر البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث (آسيا وأوروبا وإفريقيا).