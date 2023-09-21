نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “تثبيت” الفائدة ينحدر بالنفط “1%”
21/09/2023   7:21 ص

“تثبيت” الفائدة ينحدر بالنفط “1%”

+ = -
41

انحدرت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بنحو 1%، بعد إبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ملمحاً إلى رفع آخر بحلول نهاية 2023.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر 81 سنتاً بما يعادل 0.9% إلى 93.52 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 92 سنتاً أو 1.0% ليبلغ عند التسوية 90.28 دولار.

ويعد ذلك أدنى مستوى إغلاق لخام برنت منذ 13 سبتمبر الجاري، بينما انخفضت عقود خام تكساس تسليم نوفمبر 82 سنتاً إلى 89.66 دولار للبرميل. وفق “أخبار 24”.

“تثبيت” الفائدة ينحدر بالنفط “1%”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885273601.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com