“تثبيت” الفائدة ينحدر بالنفط “1%”

انحدرت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بنحو 1%، بعد إبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ملمحاً إلى رفع آخر بحلول نهاية 2023.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر 81 سنتاً بما يعادل 0.9% إلى 93.52 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 92 سنتاً أو 1.0% ليبلغ عند التسوية 90.28 دولار.
ويعد ذلك أدنى مستوى إغلاق لخام برنت منذ 13 سبتمبر الجاري، بينما انخفضت عقود خام تكساس تسليم نوفمبر 82 سنتاً إلى 89.66 دولار للبرميل. وفق “أخبار 24”.