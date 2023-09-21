خصومات 60% لـ”بطاقة السياحة السعودية”

نشطت منصة “بطاقة السياحة السعودية”، التي أطلقتها “سمارت فيزيت”، بالتعاون مع “روح السعودية”، بين محبي السياحة الداخلية بالمملكة، بعد ترويجها مؤخراً للمناطق والفعاليات البحرية والثقافية والأثرية بجدة.
ويتيح الموقع للراغبين في شراء البطاقة، التعرف على أبرز مزاياها، والعروض والخصومات التي تقدمها على العديد من الوجهات والبرامج والأنشطة السياحية داخل مدينة جدة.
وتجذب البطاقة الجديدة السياح المحليين وتشجعهم على الاستمتاع بالأنشطة ومناطق الجذب، وأبرز الوجهات والتجارب السياحية في جدة على مدار العام، كما تتيح البطاقة خيارات وتجارب تناسب أفراد الأسرة وكافة فئات المجتمع، وتخصص أماكن للعائلات.
وهناك 4 فئات للبطاقة هي: الشاملة، والفعاليات، والعائلة، والمطاعم، ولكل منها خيارات وأنشطة وعروض وتخفيضات تصل 60%، ونحو 26 نشاطا ترفيهيا مع البطاقة الشاملة، وأكثر من 15 تجربة حماسية مميزة لبطاقة الفعاليات، كما أن بطاقتَي العائلة والمطاعم توفران أنشطة وخيارات متنوعة.
وتُعَدّ البطاقة تفاعلاً من القطاع الخاص لتقديم الخدمات وتعزيز السياحة الداخلية والاستفادة من عروض وباقات وبطاقات منصة “بطاقة السياحة السعودية”، عَبْر الرابط: www.SaudiTouristpass.com
وفق “أخبار 24”.