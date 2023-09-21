أمير الجوف يكرم ممرضة أنقذت أسرة

كرّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، الممرضة حنان الرويلي، إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة، التي بادرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بحادث على طريق مركز أبوعجرم، حتى وصول رجال الهلال الأحمر.
وأثنى أمير الجوف على مبادرة الممرضة الإنسانية، وتفانيها في أداء رسالتها، وإسهاماتها بكل اقتدار وهمّة في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالحادث.
وأشار إلى أن ما يمتلكه أبناء الوطن من مسؤولية عالية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني، مكّنهم ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن والحفاظ عليه. وفق “أخبار 24”.
من جانبها عبرت الرويلي عن شكرها لأمير منطقة الجوف، مؤكّدة أن ما قامت به هو جزء يسير من الواجب الذي تشعر به دوماً تجاه وطنها ومجتمعها.