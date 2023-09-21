نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إنجاز 92% من تطوير شاطئ أبحر الجنوبية
21/09/2023   2:01 م

إنجاز 92% من تطوير شاطئ أبحر الجنوبية

+ = -
40

كشفت أمانة محافظة جدة، عن إنجاز 92% من أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 273 مليون ريال، وينفذ على مساحة تقدر بـ 205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومتر، ويتوقع افتتاحه بنهاية العام الجاري 2023.

وأبانت أن المشروع يتضمن ممشى بحرياً، ومسطحات خضراء، ومساراً للدراجات، وشواطئ رملية، ومواقف للسيارات، إضافة إلى سقالة بحرية، ومبانٍ خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية، وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول، وكاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم. وفق “أخبار 24”.

وكانت الأمانة قد كشفت عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ “أبحر الجنوبية” يناير 2021، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن لتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

إنجاز 92% من تطوير شاطئ أبحر الجنوبية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885273616.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com