إنجاز 92% من تطوير شاطئ أبحر الجنوبية

كشفت أمانة محافظة جدة، عن إنجاز 92% من أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الأمانة أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 273 مليون ريال، وينفذ على مساحة تقدر بـ 205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومتر، ويتوقع افتتاحه بنهاية العام الجاري 2023.
وأبانت أن المشروع يتضمن ممشى بحرياً، ومسطحات خضراء، ومساراً للدراجات، وشواطئ رملية، ومواقف للسيارات، إضافة إلى سقالة بحرية، ومبانٍ خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية، وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول، وكاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم. وفق “أخبار 24”.
وكانت الأمانة قد كشفت عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ “أبحر الجنوبية” يناير 2021، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن لتحسين جودة الحياة بالمحافظة.