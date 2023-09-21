“91.3 مليار” الصادرات السلعية في يوليو

سجلت الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي انخفاضا بنسبة 34.9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي من 140 مليار ريال إلى 91.3 مليار ريال، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 42.9 مليار ريال من 113 مليار ريال إلى 70.1 مليار ريال، بنسبة 37.9%.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي انخفضت خلال الفترة ذاتها من 80.6% إلى 76.8%، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو المنصرم بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4%.
وأضافت الهيئة أن الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير انخفضت بنسبة 22.1% عن شهر يوليو 2022م، حيث سجلت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال، كما انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 19.8% كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته %31.4 في نفس الفترة.
وسجلت قيمة الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير ارتفاعا بمقدار 1.4 مليار ريال، وبنسبة 7.0%، بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، كما ارتفعت الواردات في شهر يوليو الماضي بنسبة 19.7% بمقدار 11.3 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 68.9 مليار ريال في شهر يوليو 2023م، مقابل 57.6 مليار ريال في شهر يوليو من العام الماضي.
ولفتت الهيئة إلى أن قيمة الواردات ارتفعت بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2023م بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 6.7%، فيما انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يوليو الماضي حيث بلغت 30.7% مقابل 47.2% في شهر يوليو 2022م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض في الصادرات غير البترولية بنسبة 22.1%، وارتفاع في الواردات والذي بلغ 19.7% خلال هذه الفترة.
وأضافت أن “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” تعُّد من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 29.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر يوليو 2022م بنسبة34.7 %، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” التي تمثل 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بينما كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 21.4% من إجمالي الواردات، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” وهي تشكل %18.5 من إجمالي الواردات.
وفق “أخبار 24”.