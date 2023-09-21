45 فعالية بالأحساء احتفاءً باليوم الوطني

كشف وكيل محافظة الأحساء، معاذ الجعفري، عن تنظيم أكثر من 45 فعالية متنوعة، في أكثر من 15 موقعًا سياحيًا وتراثيًا، وذلك احتفاءً باليوم الوطني 93.
وتأتي الفعاليات تحت شعار “نحلم ونحقق”، وهي تشمل 20 عرضًا حيًا، وألعابًا نارية، وحفلاً غنائيًا، وعروضًا جوية، وأمسيات شعرية، بمشاركة عدة جهات حكومية، من بينها أمانة الأحساء، وزارات الداخلية والدفاع، والحرس الوطني والرياضة، إضافة إلى مشاركة مجموعة من شركاء القطاع الخاص، وأكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.
وأكد “الجعفري”، خلال مؤتمر صحفي، ضرورة تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة لدى المواطنين، وترسيخ العلاقة الوجدانية بين المملكة والمقيمين، والتعريف بمكونات الأحساء الثقافية والاقتصادية ومساهماتها الوطنية، وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في احتفالات اليوم الوطني، وتنشيط قطاع الترفيه في الأحساء بما يساهم في تحسين جودة الحياة، وتسليط الضوء على المواقع السياحية في الأحساء. وفق “أخبار 24”.
وأشاد باهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ودعمهم احتفالات الأحساء، وسط متابعة وتوجيهات الأمير سعود بن طلال، والذي سيكون له بالغ الأثر في نجاح فعاليات هذه المناسبة الكريمة.